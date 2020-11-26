Европарламент принял резолюцию с призывом к санкциям против Турции

Европарламент одобрил резолюцию, призывающую ввести санкции против Турции из-за позиции Анкары по кипрскому вопросу.

Как сообщает пресс-служба ЕП, 631 депутат проголосовал за резолюцию, призвав Евросовет «сохранить единство по отношению к незаконным действиям Турции и ввести строгие санкции». При этом трое парламентариев проголосовали против, 59 депутатов воздержались.

В документе отмечается, что урегулирование кипрской проблемы возможно «в результате диалога, дипломатических усилий и переговоров». Европарламент считает, что ЕС должен действовать более активно, чтобы достигнуть прогресса в переговорах под эгидой ООН.

Лидеры стран Евросоюза рассмотрят вопрос отношений с Турцией на саммите, который состоится 10-11 декабря.

Вторжение Турции на Кипр произошло в 1974 году из-за попытки присоединения Кипра к Греции. Остров оказался разделённым по национальному признаку, часть Кипра была оккупирована. Позже на этой территории провозгласили Турецкую республику Северного Кипра, признанную только турецкими властями.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что урегулирование кипрской проблемы должно учитывать существование двух государств на острове.

