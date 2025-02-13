Bloomberg: США заранее не уведомили Европу о разговоре Трампа и Путина

Вашингтон не поставил заранее в известность европейских союзников о телефонном разговоре лидеров США и России. Данный контакт Дональда Трамп и Владимира Путина застал страны Европы врасплох, выяснил Bloomberg от осведомленных источников.

Так, два высокопоставленных чиновника заявили агентству, что разговор Трампа и Путина ошеломил европейские власти. Причем некоторые восприняли этот контакт как измену, сочтя, что США уже начали уступать требованиям России. Одновременно источники обращают внимание, что новая вашингтонская администрация сократила немалую часть регулярных контактов со странами Европы, которые считаются ключевым союзниками США.