Bloomberg: США заранее не уведомили Европу о разговоре Трампа и Путина

Вашингтон не поставил заранее в известность европейских союзников о телефонном разговоре лидеров США и России. Данный контакт Дональда Трамп и Владимира Путина застал страны Европы врасплох, выяснил Bloomberg от осведомленных источников.

Так, два высокопоставленных чиновника заявили агентству, что разговор Трампа и Путина ошеломил европейские власти. Причем некоторые восприняли этот контакт как измену, сочтя, что США уже начали уступать требованиям России. Одновременно источники обращают внимание, что новая вашингтонская администрация сократила немалую часть регулярных контактов со странами Европы, которые считаются ключевым союзниками США.

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По информации Financial Times, евродипломатия также никак не может наладить регулярные контакты руководства ЕС с командой Трампа. Bloomberg констатирует, что на этом фоне глава Белого дома начинает диктовать Европе её же действия в контексте урегулирования украинского вопроса.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по итогам разговора президентов РФ и США 12 февраля Дональд Трамп анонсировал встречу с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ЕвропаПутинТрамп

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