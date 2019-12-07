Bloomberg: США разрабатывает санкции против «Северного потока – 2»

По данным агентства, ограничения распространятся на компании, которые занимаются прокладкой газопровода. Санкции будут направлены против судов, а также руководителей компаний, которые участвуют в строительстве. Поясняется, что им может быть отказано в визах. Кроме того, речь может идти и о блокировке транзакций с их собственностью в США.

Сенаторы намерены настаивать на принятии законопроекта в редакции, которая содержит положения о санкциях. Такое решение объясняется разочарованностью в неспособности президента США Дональда Трампа помешать реализации проекта.

Ранее Германия раскритиковала позицию Украины относительно проекта «Северный поток—2». Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что поддержка Киевом позиции США в отношении газопровода неприемлема. Комментируя заявление немецкого депутата, Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН заявил, что для Германии пока выгодны поставки газа по трубопроводам, однако эта позиция может измениться.

