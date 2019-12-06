Путин: «Северный поток-2» не ставит крест на украинском транзите
Прокладка газопровода «Северный поток-2» не ставит крест на транзите российского газа через территорию Украины. Такую точку зрения высказал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями немецкого бизнеса.
«Вопрос не в территории, а экономической целесообразности», - подчеркнул глава государства.
Путин отметил, что в прошлом году по первому «Северному потоку» был прокачан рекордный объем газа – 55,5 млрд кубометров. Запуск второго газопровода удвоит этот объем.
В то же время, добавил президент, переговоры с Украиной по транзиту газа идут очень сложно. Однако, надеется, Путин, стороны, в первую очередь, хозяйствующие субъекты, придут к соглашению, отмечает «Свободная пресса».
Отметим, что действующий договор на транзит российского газа через территорию Украины заканчивается 31 декабря 2019 года.
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер и Путин заявляли, что российскую компанию не устраивают именно экономические предложения, выдвигаемые Киевом в переговорах по транзиту, отмечает Утро.ру
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