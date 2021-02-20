Bloomberg: США не предложили новых санкций по «Северному потоку — 2»

Госдепартамент не предложил новых ограничительных мер в докладе Конгрессу США по трубопроводу «Северный поток — 2», сообщает Bloomberg со ссылкой на документ.

Внешнеполитическое ведомство упомянуло о нарушении американских санкций трубоукладчиком газопровода «Фортуна» и его владельцем «КВТ-РУС». Это может означать введение против них ограничений. Однако и судно, и компания уже находятся в списках санкций со стороны Вашингтона по другим статьям.

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Также Госдеп не предложил вводить санкции против европейских компаний, причастных к российскому газопроводу.

Проект газопровода «Северный поток-2» будет реализован, однако точных дат завершения работ пока нет. Об этом в ходе встречи с инвесторами сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов.

Кроме того, замглавы правления «Газпрома» подчеркнул, что компания прикладывает все усилия для выполнения проекта.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Голенков
ТЕГИ:Санкции СШАГосдеп СШАСеверный Поток-2
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