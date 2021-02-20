Bloomberg: США не предложили новых санкций по «Северному потоку — 2»

Также Госдеп не предложил вводить санкции против европейских компаний, причастных к российскому газопроводу.

Проект газопровода «Северный поток-2» будет реализован, однако точных дат завершения работ пока нет. Об этом в ходе встречи с инвесторами сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов.

Кроме того, замглавы правления «Газпрома» подчеркнул, что компания прикладывает все усилия для выполнения проекта.