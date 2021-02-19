В «Газпроме» пообещали достроить «Северный поток-2»
Проект газопровода «Северный поток-2» будет реализован, однако точных дат завершения работ пока нет. Об этом в ходе встречи с инвесторами сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов.
«Сроки строительства зависят от многих факторов, включая погодные условия. Точных дат нет», — цитирует Садыгова ТАСС.
Кроме того, замглавы правления «Газпрома» подчеркнул, что компания прикладывает все усилия для выполнения проекта.
Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что «Газпром» создал совместное предприятие, которое реализовало «Северный поток-2» более чем на 95%.
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