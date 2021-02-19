В «Газпроме» пообещали достроить «Северный поток-2»

«Сроки строительства зависят от многих факторов, включая погодные условия. Точных дат нет», — цитирует Садыгова ТАСС.

Кроме того, замглавы правления «Газпрома» подчеркнул, что компания прикладывает все усилия для выполнения проекта.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что «Газпром» создал совместное предприятие, которое реализовало «Северный поток-2» более чем на 95%.

