Bloomberg: США могут ввести запрет для американских компаний на покупку рублевых облигаций

Ужесточение санкций в США готовят на тот случай, «если "российские власти "не прекратят хакерские атаки и попытки вмешательства в политический процесс США», сообщает РИА Новости.

Ранее министерство иностранных дел РФ опубликовало список ответных мер на санкции США, введенные 15 апреля в отношении 32 граждан и юрлиц и предусматривающие высылку десяти российских дипломатов.

В частности, Москва объявила о прекращении краткосрочных поездок сотрудников дипмиссии США, ограничила передвижение американских дипломатов по РФ, прекратила работу подконтрольных американским ведомствам фондов.

Кроме того, восьми действующим и бывшим американским чиновникам запретили въезд в Россию, а десяти дипломатам из Соединенных Штатов предложили покинуть страну.

