Bloomberg: США могут ввести запрет для американских компаний на покупку рублевых облигаций

Новым эпизодом в санкционной войне с Россией может стать ужесточение рестрикций против российских долговых ценных бумаг. А именно запрет покупки для американских компаний рублевых облигаций российских госбанков.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники и уточняет, что речь идет о приобретении ценных бумаг не только на первичном, но и на вторичном рынке.

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Ужесточение санкций в США готовят на тот случай, «если "российские власти "не прекратят хакерские атаки и попытки вмешательства в политический процесс США», сообщает РИА Новости.

Ранее министерство иностранных дел РФ опубликовало список ответных мер на санкции США, введенные 15 апреля в отношении 32 граждан и юрлиц и предусматривающие высылку десяти российских дипломатов.

В частности, Москва объявила о прекращении краткосрочных поездок сотрудников дипмиссии США, ограничила передвижение американских дипломатов по РФ, прекратила работу подконтрольных американским ведомствам фондов.

Кроме того, восьми действующим и бывшим американским чиновникам запретили въезд в Россию, а десяти дипломатам из Соединенных Штатов предложили покинуть страну.

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