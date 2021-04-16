Россия ввела санкции против директора ФБР и генпрокурора США

Министерство инострнных дел России включило в санкционный список семь высокопоставленных чиновников США, которым запрещен въезд в РФ. Об этом пишет РБК.

В список вошли генпрокурор США Мэррик Гарланд, директор ФБР Кристофер Рэй, начальник Федерального бюро тюрем Майл Карвахаль, министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас, директор Национальной разведки Эврил Хэйнс, а также советник президента США по внутренний Политике Сьюзан Райс и экс-советник по нацбезопасности Джон Болтон.

МИД Ирана осудил санкции США против России

Решение российской стороны МИД объяснил беспрецедентным характером «спровоцированных Вашингтоном осложнений в российско-американских отношениях».


Накануне в ответ на американские санкции Россия приняла решение выслать 10 американских дипломатов.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:СШАОтветные Санкции России
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