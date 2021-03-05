Bloomberg: США и Британия могут ввести дополнительные санкции против РФ

США и Великобритания рассматривают вопрос ведения дополнительных санкций против России за использование химического оружия. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом.



По данным агентства, варианты мер варьируются от санкций против олигархов до мер, направленных на суверенный долг страны.

Отмечается также, что британские официальные лица планируют настаивать на том, чтобы Организация по запрещению химического оружия продолжала оказывать давление на Россию с целью предоставления ответов по поводу использования ею запрещенных веществ.

