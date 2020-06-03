Трамп рассказал, как Путин завоевал его доверие
Президент США Дональд Трамп заявил, что его российскому коллеге Владимиру Путину удалось завоевать его доверие.
В интервью Fox News Radio политик отметил, что Путин оказал помощь нефтяной индустрии, что оказалось выгодно и самой Москве. В результате поддержки России поднялась американская нефтяная промышленность, а это, в свою очередь, сохранило миллионы рабочих мест в штатах Техас, Северная Дакота и Оклахома.
В ходе того же интервью хозяин Белого дома объяснил, почему пригласил на саммит большой семерки (G7) Путина. По его словам, это было продиктовано «вопросом здравого смысла».
Помимо Путина, Трамп пригласил на саммит лидеров Индии, Австралии и Южной Кореи, напоминает РЕН ТВ.
Высказался Трамп и за заключение нового, по его словам, «ядерного пакта» с Россией. По его словам, сейчас это проблема распространения ядерного оружия в мире — самая большая, передает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
432 тыс.+8 536 / сут.
Умерли
5 215+178 / сут.
Выздоровели
196 тыс.+8 972 / сут.
- Лукашенко распустил правительство Белоруссии
- Анна Шафран ответила Соловьеву, что не считает свое увольнение повышением
- Генпрокуратура возбудила три уголовных дела по факту утечки топлива в Норильске
- МЧС предупредило москвичей о сильном дожде с грозой в ближайшие часы
- Трамп захотел ядерный пакт с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru