Трамп рассказал, как Путин завоевал его доверие

В интервью Fox News Radio политик отметил, что Путин оказал помощь нефтяной индустрии, что оказалось выгодно и самой Москве. В результате поддержки России поднялась американская нефтяная промышленность, а это, в свою очередь, сохранило миллионы рабочих мест в штатах Техас, Северная Дакота и Оклахома.



В ходе того же интервью хозяин Белого дома объяснил, почему пригласил на саммит большой семерки (G7) Путина. По его словам, это было продиктовано «вопросом здравого смысла».



Помимо Путина, Трамп пригласил на саммит лидеров Индии, Австралии и Южной Кореи, напоминает РЕН ТВ.



Высказался Трамп и за заключение нового, по его словам, «ядерного пакта» с Россией. По его словам, сейчас это проблема распространения ядерного оружия в мире — самая большая, передает РИА ФАН.

