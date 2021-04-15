Bloomberg сообщил о предстоящей высылке 10 российских дипломатов
Американские власти вышлют десять российских дипломатов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Кроме того, Вашингтон намерен ввести санкции против 12 россиян и 20 российских организаций из-за приписываемых Москве вмешательств в выборы и кибератаки через SolarWinds. О новых ограничительных мерах может быть объявлено уже 15 апреля. По предварительным данным, среди россиян, против которых США собираются ввести санкции, есть должностные лица в правительстве и разведке.
Ранее сообщалось, что администрация США изучает, могут ли новые санкции против России повлиять на обострение ситуации на востоке Украины.
По данным CNN, представители властей провели встречу, в ходе которой обсудили меры против РФ в ответ на приписываемые Москве вмешательство в выборы и кибератаки.
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