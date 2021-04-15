Bloomberg сообщил о предстоящей высылке 10 российских дипломатов

Кроме того, Вашингтон намерен ввести санкции против 12 россиян и 20 российских организаций из-за приписываемых Москве вмешательств в выборы и кибератаки через SolarWinds. О новых ограничительных мерах может быть объявлено уже 15 апреля. По предварительным данным, среди россиян, против которых США собираются ввести санкции, есть должностные лица в правительстве и разведке.

Ранее сообщалось, что администрация США изучает, могут ли новые санкции против России повлиять на обострение ситуации на востоке Украины.

По данным CNN, представители властей провели встречу, в ходе которой обсудили меры против РФ в ответ на приписываемые Москве вмешательство в выборы и кибератаки.

