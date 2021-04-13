СМИ: Вашингтон изучает влияние антироссийских санкций на конфликт в Донбассе

По данным CNN, на прошлой неделе представители властей провели встречу, в ходе которой обсудили меры против РФ в ответ на приписываемые Москве вмешательство в выборы и кибератаки.

Однако из-за «агрессивных действий» у границ Украины, в которых обвиняют Россию, обсуждения были затруднены. Теперь американская сторона старается спрогнозировать влияние новых антироссийских санкций на конфликт в Донбассе, отмечают Известия.

Запад выражает обеспокоенность из-за якобы усиления «агрессивных действий» РФ на Украине. В частности, США заявили о передвижении российских войск в Крыму и на российско-украинской границе. В свою очередь, в Кремле подчеркнули, что РФ перемещает войска на свое усмотрение и в пределах территории страны.

Кроме того, Россия неоднократно отмечала, что не является стороной конфликта на Украине и заинтересована в том, чтобы внутриукраинский кризис разрешился как можно скорее.



