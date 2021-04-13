СМИ: Вашингтон изучает влияние антироссийских санкций на конфликт в Донбассе
Администрация США изучает, могут ли новые санкции против России повлиять на обострение ситуации на востоке Украины. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники.
По данным CNN, на прошлой неделе представители властей провели встречу, в ходе которой обсудили меры против РФ в ответ на приписываемые Москве вмешательство в выборы и кибератаки.
Однако из-за «агрессивных действий» у границ Украины, в которых обвиняют Россию, обсуждения были затруднены. Теперь американская сторона старается спрогнозировать влияние новых антироссийских санкций на конфликт в Донбассе, отмечают Известия.
Запад выражает обеспокоенность из-за якобы усиления «агрессивных действий» РФ на Украине. В частности, США заявили о передвижении российских войск в Крыму и на российско-украинской границе. В свою очередь, в Кремле подчеркнули, что РФ перемещает войска на свое усмотрение и в пределах территории страны.
Кроме того, Россия неоднократно отмечала, что не является стороной конфликта на Украине и заинтересована в том, чтобы внутриукраинский кризис разрешился как можно скорее.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 320 / сут.
Умерли
103 тыс.+277 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+6 656 / сут.
- Савченко: Киев обманул участников боевых действий в Донбассе
- Страны G7 потребовали от России прекратить передислокацию войск
- На Украине призвали США оставить корабли в Черном море
- Стрельба произошла в школе штата Теннесси
- СМИ: Вашингтон изучает влияние антироссийских санкций на конфликт в Донбассе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru