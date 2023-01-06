Bloomberg: Россия, ОАЭ и Турция договорились реабилитировать президента Сирии

По данным агентства, Анкара готовится признать сирийского президента легитимным главой государства если взамен Дамаск не позволит курдским формированиям, которых поддерживает Вашингтон, создать на границе с Турцией автономную область.

Отмечается, что ОАЭ таким же образом планируют ограничить влияние Ирана в Сирии.

По словам российского востоковеда Елены Супониной, новое партнёрство Турции и Сирии позволит России укрепить свою роль на Ближнем Востоке и оказать давление на Вашингтон.

«США должны понять, что их присутствие там ненужно и неоправданно», — указала эксперт.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность встречи с сирийским лидером Башаром Асадом ради мира в Сирии, сообщает RT.

