Bloomberg: Россия, ОАЭ и Турция договорились реабилитировать президента Сирии
Россия, Турция и ОАЭ договорились реабилитировать президента Сирии Башара Асада, об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, Анкара готовится признать сирийского президента легитимным главой государства если взамен Дамаск не позволит курдским формированиям, которых поддерживает Вашингтон, создать на границе с Турцией автономную область.
Отмечается, что ОАЭ таким же образом планируют ограничить влияние Ирана в Сирии.
По словам российского востоковеда Елены Супониной, новое партнёрство Турции и Сирии позволит России укрепить свою роль на Ближнем Востоке и оказать давление на Вашингтон.
«США должны понять, что их присутствие там ненужно и неоправданно», — указала эксперт.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность встречи с сирийским лидером Башаром Асадом ради мира в Сирии, сообщает RT.
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