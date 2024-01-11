Bloomberg: Президент Румынии может стать кандидатом на пост главы Евросовета

Согласно данным, президентские полномочия Йоханниса истекают в конце этого года, однако он не планирует выдвигаться на второй срок. Отмечается, что шансы румынского президента стать главой Евросовета могут сократиться в том случае, если председателем Европейской комиссии останется Урсула фон дер Ляйен, так как они представляют одну и ту же Европейскую народную партию.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что экс-премьер-министра Италии Марио Драги рассматривают в качестве кандидата на пост главы Евросовета. Отмечается, что у Драги есть «все шансы» стать преемником Мишеля. При этом Politico сообщало, что страны Евросоюза хотят избежать председательства премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Евросовете в случае ухода нынешнего председателя Шарля Мишеля, передает «Радиоточка НСН».

