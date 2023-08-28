СМИ: Глава Евросовета призвал готовиться к расширению ЕС к 2030 году
Евросоюз должен быть готов принять новых членов к 2030 году, пишет Financial Times со ссылкой на проект речи главы Европейского совета Шарля Мишеля. 28 августа он должен выступит на форуме в Словении.
По его мнению, Евросоюз должен поставить четкие сроки возможного расширения, чтобы членам доверяли. По данным СМИ, Мишель собирается выступить с посылом, что «окно возможностей ЕС открыто».
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что власти Украины стараются начать переговоры о вступлении в Евросоюз в 2023 году. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина ранее признала, что Киев не успевает до октября выполнить рекомендации Еврокомиссии по статусу кандидата.
До этого представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что Евросоюз не может дать Украине гарантии безопасности, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Петербурге загорелся туристический автобус
- Массовая задержка рейсов произошла в московских аэропортах
- В Петербурге задержали мужчину, напавшего на журналистку Al Jazeera
- СМИ: Глава Евросовета призвал готовиться к расширению ЕС к 2030 году
- СМИ: Граждане Китая начали вывозить соль из Приморья после сброса воды с АЭС
- Власти Полтавской области заявили о повреждении промышленного объекта
- В ЕС допустили присутствие своих военных на Украине после окончания спецоперации
- FT: Главной проблемой при обучении военных ВСУ стала нехватка переводчиков
- Российские военные поразили блиндаж ВСУ под Соледаром с помощью FPV-дрона
- РИА Новости: Российские снайперы помогли уничтожить группу ВСУ за ночь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru