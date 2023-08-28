СМИ: Глава Евросовета призвал готовиться к расширению ЕС к 2030 году

Евросоюз должен быть готов принять новых членов к 2030 году, пишет Financial Times со ссылкой на проект речи главы Европейского совета Шарля Мишеля. 28 августа он должен выступит на форуме в Словении.

По его мнению, Евросоюз должен поставить четкие сроки возможного расширения, чтобы членам доверяли. По данным СМИ, Мишель собирается выступить с посылом, что «окно возможностей ЕС открыто».