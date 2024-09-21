Bloomberg: План победы Зеленского включает поставки от США и членство в НАТО

Во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский будет добиваться от действующего американского лидера Джо Байдена приглашения в НАТО и обязательств по поставкам современного оружия для «победного плана». Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Зеленский также намерен представить план с четким путем Киева в Европейский союз и ряд договоренностей по безопасности и экономике.

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До этого на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Зеленский объявил, что в конфликте между Россией и Украиной нужно поставить точку в текущем году.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Польша рассматривает мандат ООН для возвращения Крыма в состав Украины.


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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
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