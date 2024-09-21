Bloomberg: План победы Зеленского включает поставки от США и членство в НАТО

Во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский будет добиваться от действующего американского лидера Джо Байдена приглашения в НАТО и обязательств по поставкам современного оружия для «победного плана». Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Зеленский также намерен представить план с четким путем Киева в Европейский союз и ряд договоренностей по безопасности и экономике.