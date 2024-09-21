Bloomberg: План победы Зеленского включает поставки от США и членство в НАТО
Во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский будет добиваться от действующего американского лидера Джо Байдена приглашения в НАТО и обязательств по поставкам современного оружия для «победного плана». Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, Зеленский также намерен представить план с четким путем Киева в Европейский союз и ряд договоренностей по безопасности и экономике.
До этого на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Зеленский объявил, что в конфликте между Россией и Украиной нужно поставить точку в текущем году.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Польша рассматривает мандат ООН для возвращения Крыма в состав Украины.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Bloomberg: План победы Зеленского включает поставки от США и членство в НАТО
- МЧС: В сентябре в Карском море обследуют затопленную подлодку К-27
- В Тверской области эвакуировали пассажиров ж/д станции Старая Торопа
- СМИ: В деле о теракте в «Крокусе» фигурируют подрядные организации и ЧОП
- Депутат Чепа допустил начало переговоров с Украиной весной 2025 года
- В Шебекине 20 тысяч жителей остались без электроэнергии из-за аварии
- Голикова рассказала, что в регистр доноров костного мозга в РФ вошли 400 тысяч человек
- Депутат Бессараб: В России с 1 октября проиндексируют пенсии военнослужащим
- Теннисистка Касаткина прошла в полуфинал турнира WTA в Сеуле
- В колонии на юге Казахстана произошел бунт заключенных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru