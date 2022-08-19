Bloomberg назвал Румынию самым уязвимым местом НАТО

Североатлантический альянс стремится укрепить рубежи в своём самом уязвимом месте — на черноморском побережье Румынии, пишет Bloomberg.

Шойгу: Расширение НАТО потребует пересмотра подходов к обороне России

В материале говорится, что в настоящее время около 200 военнослужащих из входящих в НАТО Франции, Бельгии и Нидерландов ведут здесь активную инженерную работу.

Укрепление рубежей на восточной границе в НАТО считают одним из главных приоритетов, так как Чёрное море, по мнению экспертов, является для России «воротами в Средиземноморье», а также пунктом для проецирования своего влияния на Ближний Восток и Африку.

В Bloomberg подчеркнули, что после начала спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине на саммите НАТО в Брюсселе была достигнута договорённость о создании четырёх новых боевых групп для Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция усилит военное присутствие на восточном фланге НАТО, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ЕвропаРоссияНАТО
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры