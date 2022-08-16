Шойгу: Расширение НАТО потребует пересмотра подходов к обороне России

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО и возможное размещение в этих странах ударного оружия потребует пересмотра подходов к обороне России. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе форума «Армия-2022».

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Глава военного ведомства подчеркнул, что скандинавские государства уже много лет сближаются с Североатлантическим альянсом, и спецоперация РФ на Украине не была поводом для их вступления в блок.

«Фактически региональное объединение НОРДЕФКО (Комитет североевропейского оборонного сотрудничества) является северным филиалом НАТО и служит ширмой для прикрытия участия этих стран в мероприятиях совместной боевой подготовки», — цитирует министра РИА Новости.

Шойгу подчеркнул, что участие Хельсинки и Стокгольма в стратегическом планировании альянса и возможное использование их территорий для размещения ударных вооружений изменит условия безопасности в Арктике и Балтийском регионе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минобороны РФНАТОСергей Шойгу
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