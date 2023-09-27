Bloomberg: Минюст США начал расследование против банков Credit Suisse и UBS

В Вашингтоне подозревают два швейцарских банка в помощи России обходить американские санкции, сообщает агентство Bloomberg.

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По его информации, Министерство юстиции США уже начало расследование против Credit Suisse и UBS.

В частности, в американском Минюсте уже запросили информацию о том, как финансовые организации обрабатывали счета клиентов, которые попали под санкции за последние несколько лет.

По данным агентства, это расследование стало следствием слишком независимой политики Швейцарии.

В Вашингтоне полагают, что власти Берна делают недостаточно для контроля над соблюдением санкций в отношении Москвы.

Ранее Минфин США анонсировал санкции против трех компаний из Турции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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