Bloomberg: Госдеп подтвердил отказ США от введения санкций против Nord Stream 2 AG
Государственный департамент США не намерен вводить ограничения в отношении оператора газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG. Соответствующий доклад Госдепа был представлен Конгрессу, передает Bloomberg.
В ведомстве считают, что компания-оператор трубопровода ведет деятельность, попадающую под санкции. Однако американская администрация намерена отказаться от ограничений по связанным с национальной безопасностью причинам.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Белый дом планирует отказаться от санкций против «Северного потока-2». По данным Axios, единственный способ прекратить работы над почти готовым трубопроводом — введение ограничений в отношении получателей газа в Германии. Однако это может стать причиной разрыва отношений с Берлином, и Вашингтон не пойдет на такой шаг. В то же время США могут ввести санкции против российских судов-трубоукладчиков.
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