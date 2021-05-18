Axios: США планируют отказаться от санкций против «Северного потока-2»
В Белом доме планируют отказаться от санкций против газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на два собственных информированных источника.
По данным издания, администрация президента США Джо Байдена сделала вывод, что единственным способом прекратить действие готового на 95% проекта Nord Stream 2 AG может стать введение санкций против получателей газа в Германии. При этом, по мнению аналитиков, этом может послужить причиной для разрыва с ФРГ. На такой шаг администрация не пойдет.
Накануне генконсул ФРГ в Екатеринбурге Матиас Крузе заявил, что газопровод "Северный поток- 2" почти готов, для завершения строительства оператору осталось уложить 80 километров труб.
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