Bloomberg: глава МИД Эстонии Рейнсалу призвал к полной изоляции России

По его словам, страны Европы двигались к этой цели «шаг за шагом», однако принятых мер недостаточно, так как боевые действия продолжаются.

Также Рейнсалу указал на недостаточность мер, которые предусмотрены девятым пакетом антироссийских санкций.

Кроме того, он раскритиковал выделенные ранее Киеву два млрд евро на финансирование поставок оружия, так как, по его мепнию, в будущем следует говорить «о более крупных суммах».

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран Евросоюза не смогли согласовать девятый пакет санкций в отношении России и решение будет принято позднее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

