«Ахмат» не долетел до Петербурга перед матчем с «Зенитом»

Самолет с футболистами «Ахмата», направлявшийся в Санкт-Петербург на матч заключительного тура Российской премьер-лиги с «Зенитом», из-за неблагоприятных погодных условий не смог приземлиться в северной столице и был перенаправлен в Москву. Об этом сообщает РБК со ссылкой на вице-президента клуба Ахмеда Айдамирова.

По его словам, самолет, выполнявший рейс из Грозного, несколько раз кружил в воздухе, ожидая улучшения погоды, однако экипаж принял решение о посадке в московском аэропорту Внуково. В настоящее время ведется подготовка к повторному вылету в Санкт-Петербург.