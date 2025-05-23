«Ахмат» не долетел до Петербурга перед матчем с «Зенитом»
Самолет с футболистами «Ахмата», направлявшийся в Санкт-Петербург на матч заключительного тура Российской премьер-лиги с «Зенитом», из-за неблагоприятных погодных условий не смог приземлиться в северной столице и был перенаправлен в Москву. Об этом сообщает РБК со ссылкой на вице-президента клуба Ахмеда Айдамирова.
По его словам, самолет, выполнявший рейс из Грозного, несколько раз кружил в воздухе, ожидая улучшения погоды, однако экипаж принял решение о посадке в московском аэропорту Внуково. В настоящее время ведется подготовка к повторному вылету в Санкт-Петербург.
В пресс-службе петербургского аэропорта Пулково подтвердили, что из-за грозы и ливневого дождя рейс был перенаправлен на запасной аэродром. При этом аэропорт продолжает работать в штатном режиме, а решения о посадке принимает экипаж с учетом метеоусловий.
Матч 30-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ахматом» запланирован на 24 мая, начало встречи — в 16:30 мск. Перед последним туром «Зенит» занимает второе место в таблице, уступая «Краснодару» одно очко, передает «Радиоточка НСН».
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