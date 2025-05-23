Автобренд Soueast опроверг слухи об уходе с российского рынка

Автомобильный бренд Soueast опроверг информацию о возможном уходе с российского рынка и заявил о намерениях расширять свое присутствие в стране. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.

Soueast начал продажи в России в конце 2024 года с двух кроссоверов — моделей S07 и S09. Сейчас компания готовит к выпуску младшую модель S06, которая станет дополнением линейки.