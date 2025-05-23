Автобренд Soueast опроверг слухи об уходе с российского рынка
Автомобильный бренд Soueast опроверг информацию о возможном уходе с российского рынка и заявил о намерениях расширять свое присутствие в стране. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.
Soueast начал продажи в России в конце 2024 года с двух кроссоверов — моделей S07 и S09. Сейчас компания готовит к выпуску младшую модель S06, которая станет дополнением линейки.
В России уже работают 54 дилерских центра, еще семь находятся в стадии открытия. Для обслуживания клиентов в Подмосковье функционирует склад запчастей.
В компании отметили, что продажи в апреле 2025 года выросли на 10% по сравнению с мартом, передает «Радиоточка НСН».
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