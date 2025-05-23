ВВС Польши попытались перехватить российский Су-24 над Балтикой

Он рассказал, что вечером 22 мая объединенное командование НАТО в Европе приказало польским военно-воздушным силам, которые были расположены в Литве, перехватить самолет России.

Министр подчеркнул, что воздушное судно совершало опасные маневры. Он добавил, что якобы это было сделано неслучайно.

Как отмечают в Минобороны России, экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее беспилотник MQ-9 едва не столкнулся с Су-35С ВКС России в Сирии, напоминает НСН.

