По его словам, политик является «американским пуделем». Отмечается, что экономика Европы резко сокращается по сравнению с американской экономикой. Так Вэйхуа отреагировал на слова глава Еврокомиссии о смелой Европе.

Ранее фон дер Ляйен анонсировала начало подготовки Еврокомиссии к расширению Евросоюза. Как отметила глава ЕК, сообщество «не может ждать изменений» своих конвенций и договоров и должно начать двигаться в сторону расширения состава.

