В Китае назвал фон дер Ляйен американским пуделем
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ведет Европейский союз к катастрофе, сообщил в социальной сети X китайский журналист Чэнь Вэйхуа.
По его словам, политик является «американским пуделем». Отмечается, что экономика Европы резко сокращается по сравнению с американской экономикой. Так Вэйхуа отреагировал на слова глава Еврокомиссии о смелой Европе.
Ранее фон дер Ляйен анонсировала начало подготовки Еврокомиссии к расширению Евросоюза. Как отметила глава ЕК, сообщество «не может ждать изменений» своих конвенций и договоров и должно начать двигаться в сторону расширения состава.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru