«Ваш старый холодильник — друг Владимира Путина. Выбросьте его!» — приводит RT слова обозревателя.

Автор объясняет, что экономия электроэнергии связана с экономией природного газа, так как значительная часть электричества в Европе вырабатывается за счет сжигания газа. В статье отмечается, что именно домашняя бытовая техника потребляет большое количество энергии. Автор уверен, что такой стимул, как субсидии на энергоэффективные приборы, может помочь Европе запастись газом на зиму.

Обозреватель подчеркнул, что программа поддержки для отказа от старых кондиционеров и другой бытовой техники не только снизит спрос на электроэнергию, но также и поддержит розничную торговлю.

Ранее сообщалось, что Европа получила в июне наименьшие с начала 2022 года мощности электроэнергии, выработанные посредством ветрогенерации, напоминает РИА ФАН. При этом согласно опросу, каждый второй житель Германии боится замерзнуть предстоящей зимой из-за сокращения поставок российского газа и инфляции в Евросоюзе, подчеркивает «Свободная пресса».

