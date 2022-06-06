«Никкэй»: Этой зимой может не хватить электроэнергии для более 1 миллиона домов в Японии

Если зима 2022-2023 года будет холодной в Японии, 1,1 миллиону домохозяйств страны может не хватить электроэнергии. Об этом сообщает японская газета «Никкэй».

По данным источника, в министерстве экономики, промышленности и торговли Японии считают возможным наступление первого масштабного кризиса после землетрясения 2011 года. В связи с этим отмечается, что для стабильного энергообеспечения столичной зоны, которая обслуживается энергетической компанией ТЕРСО, необходим запас в коэффициенте 3%. При этом, по прогнозам, в случае холодной зимы он составит минус 0,6%.

В то же время сообщается, что в столичном регионе проблемы с электроэнергией ожидаются уже летом 2022 года, а зимой они охватят и другие регионы страны. В связи с этим правительство может потребовать от энергетических компаний запуск старых тепловых электростанций, которые были остановлены из-за истечения срока эксплуатации, или максимального перезапуска атомных электростанций. К тому же компании могут обязать заранее оповестить население и предприятия о возникающих сложностях в поставках электроэнергии.