«Никкэй»: Этой зимой может не хватить электроэнергии для более 1 миллиона домов в Японии
Если зима 2022-2023 года будет холодной в Японии, 1,1 миллиону домохозяйств страны может не хватить электроэнергии. Об этом сообщает японская газета «Никкэй».
По данным источника, в министерстве экономики, промышленности и торговли Японии считают возможным наступление первого масштабного кризиса после землетрясения 2011 года. В связи с этим отмечается, что для стабильного энергообеспечения столичной зоны, которая обслуживается энергетической компанией ТЕРСО, необходим запас в коэффициенте 3%. При этом, по прогнозам, в случае холодной зимы он составит минус 0,6%.
В то же время сообщается, что в столичном регионе проблемы с электроэнергией ожидаются уже летом 2022 года, а зимой они охватят и другие регионы страны. В связи с этим правительство может потребовать от энергетических компаний запуск старых тепловых электростанций, которые были остановлены из-за истечения срока эксплуатации, или максимального перезапуска атомных электростанций. К тому же компании могут обязать заранее оповестить население и предприятия о возникающих сложностях в поставках электроэнергии.
Согласно данным источника, причиной этому может быть рост цен на СПГ, а также увеличение опасений в отношении стабильности поставок электроэнергии.
В сложившейся ситуации впервые за последние пять лет правительство на текущей неделе соберется на профильное заседание, которое будет посвящено энергообеспечению.
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