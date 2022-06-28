Драги заявил, что власти Индонезии исключили личное присутствие Путина на саммите G20
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что президент России Владимир Путин не приедет на саммит Группы двадцати (G20) на Бали 15-16 ноября, сообщает ТАСС.
По его словам, власти Индонезии исключили личное присутствие главы российского государства.
«Президент Индонезии Джоко Видодо исключил это категорически, российский лидер не приедет», - подчеркнул Драги, допустив выступление Путина в формате видеоконференции.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин принял приглашение Индонезии принять участие в саммите G20, однако формат участия российского лидера пока уточняется.
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