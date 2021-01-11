В Госдуме назвали терактом блокировку Трампа в Twitter

«Эти действия IT-гигантов, когда они блокируют аккаунты действующего президента США, избранного народом, наверное, нужно назвать террористическими. Они действующего президента обесточили во всех смыслах этого слова, закрыли ему... все соцсети. Осталось его только арестовать, хотя и об этом они уже открыто заявляют», - сказал Свинцов.

По его словам, крупнейшие соцсети США показали свои ангажированность в политической борьбе и работают только на свои интересы. «Этот год станет годом переоценки той кровавой мясорубки, которая сейчас произошла и продолжается в США», - уверен он.

По мнению депутата, в России должны переосмыслить подход к цифровой гигиене и создать свою цифровую инфраструктуру, ограничив доступ на российский рынок американских компаний. Свинцов напомнил, что владельцы этих компаний имеют полный доступ к информации пользователей и могут использовать ее в своих целях.

Он надеется, что Яндекс, Сбер и Mail.ru доработают свои приложения и продукты и в них тоже появятся мессенджеры, а американские аналоги на российском рынке станут терять популярность. «Ведь уже видно, что они не работают в интересах своих пользователей, а лишь в интересах владельцев компаний», - отметил Свинцов.

Он назвал действия Whatsapp «тотальной зачисткой» и «тотальной слежкой за абонентами» и предрек дальнейшие скандалы на этой почве. «И это будет началом конца гегемонии этих глобальных корпораций», - считает парламентарий.

По его мнению, нужно создать в России свои мессенджеры, как коммерческие, так и отдельные мессенджеры для госорганов и чиновников, и этот вопрос сейчас прорабатывается госкомпаниями.

«Мы должны защитить свое государство и своих граждан от такого рода «возможностей», хотя пока такое у нас и не происходит, но быстро может произойти», - отметил он.

Ранее Свинцов в эфире НСН рассказал, как Россия подготовилась к возможному отключению от системы межбанковских платежей.

