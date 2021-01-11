Турция расследует деятельность WhatsApp и Facebook
Турция инициировала расследование в отношении WhatsApp и Facebook из-за их новой политики конфиденциальности. Одновременно Антимонопольный комитет республики принял решение о приостановке действия нового пользовательского соглашения WhatsApp.
Администрация мессенджера ранее обновила пользовательское соглашение, в котором появился пункт о передаче личных данных корпорации Facebook, которая владеет приложением, отмечает RT.
Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил отказался от WhatsApp из-за изменения политику конфиденциальности. Турецкие власти перенесут все служебные чаты в приложение BiP, которое принадлежит Turkcell Iletisim Hizmetleri AS.
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