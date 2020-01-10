Эксперт РАН: Трамп хотел напугать, но чуть не начал войну

«Этот шаг Конгресса призван показать, что президент может пойти на крайние меры и подвергнуть страну угрозе. Демократы говорят, что Трамп может начать войну в Иране. Но я напомню, что Джордж Буш-младший начал войну с Ираком в 2003 году без согласования с Конгрессом. Никто против него не пошел, Буш был встроен в американскую элиту, особой критики не возникло. С Трампом ситуация другая. Он не собирается воевать с Ираном. Это принятие мер, которых он как бы сам не желает. Говорить о войне – не значит ее начать. Трамп – не сторонник военных интервенций. Риторика у него агрессивная, но это информационно-психологическое давление, которое было призвано оказать давление на Иран, чтобы те приняли американские условия. Он не хочет войны. Это было продемонстрировано во время пресс-конференции. А демократы хотят своими действиями показать непредсказуемость американского президента. Любой шаг Трампа будет всегда подвергаться с их стороны критике», - отметил он.

Резолюцию внесли на фоне убийства иранского генерала Касема Сулеймани в результате авиаудара США ночью 3 января. В ответ 8 января Иран атаковал две американские военные базы в иракских Асаде и Эрбиле. В Тегеране назвали эту операцию «Мученик Сулеймани» и пригрозили новыми атаками. Власти США в ответ ограничились анонсированием новых экономических санкций.

