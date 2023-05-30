Блинкен заявил о нежелании США вести холодную войну с Китаем

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал отношения западных стран с Китаем, пишет ТАСС.

Министр иностранных дел Китая встретился с Илоном Маском

По его словам, западные страны выработали единую позицию по Китаю. Никто не поддерживает экономическое «отделение» Пекина, отметил глава внешнеполитического ведомства.

«Мы не стремимся к новой холодной войне. Мы не стремимся сдерживать Китай», - сказал Блинкен.

Бывший госсекретарь Генри Киссинджер назвал США и Китай главными угрозами миру. Он не исключил, что противостояние двух стран может привести к вооруженному конфликту, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Госдеп СШАКитайСША

Горячие новости

Все новости

партнеры