Блинкен заявил о нежелании США вести холодную войну с Китаем
30 мая 202321:40
Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал отношения западных стран с Китаем, пишет ТАСС.
По его словам, западные страны выработали единую позицию по Китаю. Никто не поддерживает экономическое «отделение» Пекина, отметил глава внешнеполитического ведомства.
«Мы не стремимся к новой холодной войне. Мы не стремимся сдерживать Китай», - сказал Блинкен.
Бывший госсекретарь Генри Киссинджер назвал США и Китай главными угрозами миру. Он не исключил, что противостояние двух стран может привести к вооруженному конфликту, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru