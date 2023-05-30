Министр иностранных дел Китая встретился с Илоном Маском
Министр иностранных дел Китая Цинь Ган встретился с американским бизнесменом Илоном Маском, сообщает внешнеполитической ведомство Поднебесной. Отмечается, что встреча прошла в Пекине.
Политик отметил, что Китай продолжит сотрудничать с компаниями со всего мира, включая Tesla Илона Маска.
Миллиардер, в свою очередь,Tesla выступает против разрыва цепочек производства и поставок и готова продолжать расширять свой бизнес в Китае. Маск добавил, что интересы Штатов и Китая переплелись, и «неотделимы друг от друга, как сиамские близнецы».
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что компании Маска Neuralink дали разрешение на испытание чипов для мозга на людях.
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