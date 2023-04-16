В результате боестолкновений в Судане погибли 56 человек

Бои между армией и отрядами Сил быстрого реагирования продолжаются. Взрывы слышны в столице страны Хартуме и соседних городах Омдурман и Бахри, отметили корреспонденты.

По данным Reuters, ранения в ходе конфликта получили не менее 595 человек. Это мирные жители и те, кто участвует в боевых действиях.

Международный аэропорт Судана прекратил принимать рейсы. Остановлено движение по мосту между Хартумом и Омдурманом, передает «Радиоточка НСН».

