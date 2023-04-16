В результате боестолкновений в Судане погибли 56 человек
Число погибших в ходе конфликта в Судане мирных жителей достигло 56 человек, сообщает телеканал Al Jazeera.
Бои между армией и отрядами Сил быстрого реагирования продолжаются. Взрывы слышны в столице страны Хартуме и соседних городах Омдурман и Бахри, отметили корреспонденты.
По данным Reuters, ранения в ходе конфликта получили не менее 595 человек. Это мирные жители и те, кто участвует в боевых действиях.
Международный аэропорт Судана прекратил принимать рейсы. Остановлено движение по мосту между Хартумом и Омдурманом, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+7 094 / сут.
Умерли
398 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+6 841 / сут.
- В результате боестолкновений в Судане погибли 56 человек
- СМИ: большинство заявивших об уходе компаний продолжили работать в РФ
- Устюгов выиграл гонку на 70 км на чемпионате России
- Нефтяной союз РФ и Саудовской Аравии назвали угрозой для Байдена
- Бывший разведчик США: Зеленского убьют украинцы во время бунта
- Подразделения «Вагнера» сражаются за железнодорожный узел в Артемовске
- Беспилотник с взрывчаткой обнаружили в Брянске
- В США начали сомневаться в успешности контрнаступления ВСУ
- В РФ подразделение Henkel начало русифицировать бренды до завершения продажи активов
- На Украине сообщили о возвращении пленных в ходе пасхального обмена
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru