В результате боестолкновений в Судане погибли 56 человек

Число погибших в ходе конфликта в Судане мирных жителей достигло 56 человек, сообщает телеканал Al Jazeera.

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Бои между армией и отрядами Сил быстрого реагирования продолжаются. Взрывы слышны в столице страны Хартуме и соседних городах Омдурман и Бахри, отметили корреспонденты.

По данным Reuters, ранения в ходе конфликта получили не менее 595 человек. Это мирные жители и те, кто участвует в боевых действиях.

Международный аэропорт Судана прекратил принимать рейсы. Остановлено движение по мосту между Хартумом и Омдурманом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / скриншот с видео
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