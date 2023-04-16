В столице Судана усилились бои между армией и спецназом

В столице Судана Хартуме усилились боестолкновения между армией и Силами быстрого реагирования (СБР), передает РИА Новости.

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Основные бои идут у здания главного командования вооруженных сил. Представители СБР заявили, что готовы открыть гуманитарные коридоры для мирных жителей.

Столкновения вспыхнули с новой силой после договоренности сторон организовать пути эвакуации граждан. Они должны были заработать с 16:00 (17:00 по московскому времени).

Спецназ ранее попытался захватить штаб генерального командования армии. Мост между столицей и городом Омдурман блокирован.

Жертвами боестолкновений стали 56 человек. 595 пострадали, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / скриншот с видео
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