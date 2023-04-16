В столице Судана усилились бои между армией и спецназом
В столице Судана Хартуме усилились боестолкновения между армией и Силами быстрого реагирования (СБР), передает РИА Новости.
Основные бои идут у здания главного командования вооруженных сил. Представители СБР заявили, что готовы открыть гуманитарные коридоры для мирных жителей.
Столкновения вспыхнули с новой силой после договоренности сторон организовать пути эвакуации граждан. Они должны были заработать с 16:00 (17:00 по московскому времени).
Спецназ ранее попытался захватить штаб генерального командования армии. Мост между столицей и городом Омдурман блокирован.
Жертвами боестолкновений стали 56 человек. 595 пострадали, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+7 094 / сут.
Умерли
398 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+6 841 / сут.
- Глава Оренбуржья Паслер счел недоработанным закон об отлове собак
- «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 23-го тура РПЛ
- Президент Бразилии предложил создать аналог G20 для переговоров по Украине
- Министр обороны КНР рассказал о дружбе Путина и Си Цзиньпина
- В столице Судана усилились бои между армией и спецназом
- ВСУ обстреляли птицефабрику в Белгородской области
- Путин провел переговоры с министром обороны Китая
- Больницы Вильнюса отказались от плановой помощи во время саммита НАТО
- Express: Украина получила от Польши удар в спину в тяжелый момент
- Рублев победил в финале «Мастерс» в Монте-Карло
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru