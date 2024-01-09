Блинкен заявил Нетаньяху о необходимости создания палестинского государства

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о необходимости обеспечить «прочный, устойчивый мир», как для Израиля, так и для всего Ближнего Востока, сообщает пресс-служба американского госдепартамента.

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В ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху он отметил, что этого можно добиться, в том числе за счёт создания палестинского государства.

В сообщении говорится, что также госсекретарь США и израильский премьер обсудили усилия по освобождению заложников, всё ещё остающихся в плену у радикального движения ХАМАС, а также важность увеличения объёмов гуманитарной помощи для мирных жителей сектора Газа.

Ранее президент Палестины Махмуд Аббас в ходе встречи с Энтони Блинкеном заявил о готовности вернуться к управлению сектором Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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