Байден: Народ Палестинs заслуживает собственного государства

Народ Палестины заслуживает, чтобы у него было собственно, свободное от ХАМАС, государство. Об этом американский лидер Джо Байден заявил в интервью Washington Post.

США на Ближнем Востоке: Риск ядерной войны и мирового кризиса

«Народ Палестины заслуживает собственного государства и свободного от ХАМАС будущего. Газа и Западный Берег должны объединиться под единой структурой управления, в конечном счёте — под обновлённой палестинской администрацией, пока все мы работаем в направлении двугосударственного решения», — подчеркнул президент США.

По словам Байдена, он «с разбитым сердцем» узнает об огромных жертвах в секторе Газа, отмечает RT.

Ранее журналист из США Такер Карлсон своей программе в соцсети Х заявил, что конфликт на Ближнем Востоке может привести к банкротству американского правительства и ядерной войне с Ираном, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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