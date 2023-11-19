Байден: Народ Палестинs заслуживает собственного государства

«Народ Палестины заслуживает собственного государства и свободного от ХАМАС будущего. Газа и Западный Берег должны объединиться под единой структурой управления, в конечном счёте — под обновлённой палестинской администрацией, пока все мы работаем в направлении двугосударственного решения», — подчеркнул президент США.



По словам Байдена, он «с разбитым сердцем» узнает об огромных жертвах в секторе Газа, отмечает RT.

Ранее журналист из США Такер Карлсон своей программе в соцсети Х заявил, что конфликт на Ближнем Востоке может привести к банкротству американского правительства и ядерной войне с Ираном, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



