Блинкен заявил, что США не помогали Украине наносить удары по России

Он отметил, что Вашингтон не поощряет украинцев к нанесению ударов по России и не предоставляет им возможности для нанесения таких ударов. Блинкен подчеркнул, что США на данный момент не владеют подробной информацией об ударах украинских беспилотников по российским аэродромам.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Украина пыталась нанести удары по военным аэродромам «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области с помощью реактивных беспилотников, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

