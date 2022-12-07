Блинкен заявил, что США не помогали Украине наносить удары по России

Соединенные Штаты не помогали Украине наносить удары по территории России. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена.

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Он отметил, что Вашингтон не поощряет украинцев к нанесению ударов по России и не предоставляет им возможности для нанесения таких ударов. Блинкен подчеркнул, что США на данный момент не владеют подробной информацией об ударах украинских беспилотников по российским аэродромам.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Украина пыталась нанести удары по военным аэродромам «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области с помощью реактивных беспилотников, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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