Блинкен заявил, что Байден и Зеленский могут встретиться в ближайшие недели
Американский лидер Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский с высокой вероятностью встретятся в ближайшие несколько недель. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Я с уверенностью ожидаю, что у них будет такая возможность в ближайшие недели», – сказал он в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.
Кроме того, Блинкен отметил, что Вашингтон не поощряет Украину наносить удары за пределами ее территории и не дает ей для этого возможностей.
Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области становится критической. По его словам, Киеву будет сложно перенаправить части ВСУ к Харьковской области, поскольку они сконцентрированы в других районах.
Депутат Госдумы РФ, казачий генерал Виктор Водолацкий в разговоре с НСН отмечал, что на фоне успешного продвижения армии России на Харьковском направлении ВСУ деморализованы и уже не верят в эффект от помощи Запада, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru