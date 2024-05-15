Блинкен заявил, что Байден и Зеленский могут встретиться в ближайшие недели

Американский лидер Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский с высокой вероятностью встретятся в ближайшие несколько недель. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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«Я с уверенностью ожидаю, что у них будет такая возможность в ближайшие недели», – сказал он в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

Кроме того, Блинкен отметил, что Вашингтон не поощряет Украину наносить удары за пределами ее территории и не дает ей для этого возможностей.

Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области становится критической. По его словам, Киеву будет сложно перенаправить части ВСУ к Харьковской области, поскольку они сконцентрированы в других районах.

Депутат Госдумы РФ, казачий генерал Виктор Водолацкий в разговоре с НСН отмечал, что на фоне успешного продвижения армии России на Харьковском направлении ВСУ деморализованы и уже не верят в эффект от помощи Запада, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
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