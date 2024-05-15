Блинкен: США и Украина подпишут двустороннее соглашение о безопасности

США и Украина подпишут двустороннее соглашение о безопасности. Такое заявление сделал глава Госдепартамента Энтони Блинкен.

Блинкен заявил, что Украина должна сама принять решение о переговорах с Россией

На пресс-сконференции в Киеве он уточнил, что подписание документа планируется в течение ближайших нескольких недель.

Также госсекретарь США добавил, что в Белом доме считают системы ПВО приоритетным вопросом для Украины и прорабатывают срочную поставку новых комплексов.

Ранее Блинкен заявил, что США приближают Украину к НАТО, а затем введут страну в блок, сообщает RT.

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ФОТО: Пресс-служба президента Украины
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