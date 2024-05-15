Блинкен: США и Украина подпишут двустороннее соглашение о безопасности
15 мая 202415:15
США и Украина подпишут двустороннее соглашение о безопасности. Такое заявление сделал глава Госдепартамента Энтони Блинкен.
На пресс-сконференции в Киеве он уточнил, что подписание документа планируется в течение ближайших нескольких недель.
Также госсекретарь США добавил, что в Белом доме считают системы ПВО приоритетным вопросом для Украины и прорабатывают срочную поставку новых комплексов.
Ранее Блинкен заявил, что США приближают Украину к НАТО, а затем введут страну в блок, сообщает RT.
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15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru