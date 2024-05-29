Блинкен: Украина сама должна решить, как защищаться
Американские власти не поощряли удары вне Украины и не содействовали им. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.
На пресс-конференции в Кишинёве он отметил, что в Вашингтоне считают, что Киев должен сам определять, какая защита будет эффективнее.
«Как я говорил ранее, Украина должна сама принимать решения, как эффективнее себя защищать», - сказал госсекретарь.
Блинкен также добавил, что США позаботятся о том, чтобы у Киева были все необходимые для этого ресурсы.
Ранее замглавы польского министерства обороны Цезарий Томчик заявил, что Польша разрешила Украине применять оружие, поставляемое республикой, для ударов по объектам в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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