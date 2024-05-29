Блинкен: Украина сама должна решить, как защищаться

На пресс-конференции в Кишинёве он отметил, что в Вашингтоне считают, что Киев должен сам определять, какая защита будет эффективнее.

«Как я говорил ранее, Украина должна сама принимать решения, как эффективнее себя защищать», - сказал госсекретарь.

Блинкен также добавил, что США позаботятся о том, чтобы у Киева были все необходимые для этого ресурсы.

Ранее замглавы польского министерства обороны Цезарий Томчик заявил, что Польша разрешила Украине применять оружие, поставляемое республикой, для ударов по объектам в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

