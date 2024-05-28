Макрон поддержал удары западным оружием по военным объектам в России
Нужно разрешить Украине наносить удары по военным объектам на территории России западным оружием. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Он заявил, что нужно позволить Киеву нейтрализовать военные объекты на территории России, с которых запускаются ракеты и наносятся удары по Украине. Однако, по словам Макрона, Киев не должен иметь права атаковать другие цели в России, включая гражданские объекты или другие военные объекты.
Президент Франции также считает, что поставки дальнобойных вооружений Киеву не являются эскалацией конфликта.
Российские власти критикуют Запад за обсуждение возможности снятия ограничений на использование поставленного ВСУ вооружения, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru