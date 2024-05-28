Макрон поддержал удары западным оружием по военным объектам в России

Нужно разрешить Украине наносить удары по военным объектам на территории России западным оружием. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он заявил, что нужно позволить Киеву нейтрализовать военные объекты на территории России, с которых запускаются ракеты и наносятся удары по Украине. Однако, по словам Макрона, Киев не должен иметь права атаковать другие цели в России, включая гражданские объекты или другие военные объекты.