Блинкен: У Украины есть все инструменты для движения к НАТО
Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО.
Как сообщает РИА Новости, в ходе своего выступления на слушаниях в международном комитете Сената Блинкен заявил, что Украина обладает всем необходимым для движения в направлении к НАТО.
Госсекретарь также подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают вступление Украины в военно-политический союз.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова к диалогу с НАТО, но он не имеет смысла без привлечения военных экспертов.
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