Блинкен: У Украины есть все инструменты для движения к НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО.

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Как сообщает РИА Новости, в ходе своего выступления на слушаниях в международном комитете Сената Блинкен заявил, что Украина обладает всем необходимым для движения в направлении к НАТО.

Госсекретарь также подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают вступление Украины в военно-политический союз.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова к диалогу с НАТО, но он не имеет смысла без привлечения военных экспертов.

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ФОТО: facebook.com/antonyblinken
ТЕГИ:УкраинаСША
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