Блинкен: У Украины есть все инструменты для движения к НАТО

Как сообщает РИА Новости, в ходе своего выступления на слушаниях в международном комитете Сената Блинкен заявил, что Украина обладает всем необходимым для движения в направлении к НАТО.

Госсекретарь также подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают вступление Украины в военно-политический союз.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова к диалогу с НАТО, но он не имеет смысла без привлечения военных экспертов.