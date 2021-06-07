Захарова заявила, что Россия готова к диалогу с НАТО

Россия готова к диалогу с НАТО, но он не имеет смысла без привлечения военных экспертов. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на своей официальной странице в Facebook.

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По ее словам, российская сторона готова к диалогу и реальному обсуждению вопросов деэскалации и предотвращения инцидентов, но без привлечения военных экспертов переговоры по этим темам не будут иметь смысла.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столнтенберг предложил возобновить встречи в рамках Совета Россия – НАТО, подчеркнув, что российскую сторону приглашали к диалогу более года назад, но ответа не получили.

Ранее Генсек НАТО отметил обеспокоенность НАТО партнерством Москвы и Минска. Об этом он заявил изданию Welt am Sonntag, подчеркнув, что члены альянса готовы к ответным действиям, если от Москвы или Минска поступит угроза.

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ФОТО: МИД РФ/РИА Новости
ТЕГИ:РоссияНАТОМария Захарова
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