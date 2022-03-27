Блинкен: У США нет стратегии смены власти в России

«Как вы неоднократно слышали от нас, мы не имеем стратегии смены режима в России или где бы то ни было еще», - цитирует американского госсекретаря агентство Reuters.

Ранее президент США Джо Байден в ходе визита в Варшаве заявил, что российский лидер Владимир Путин «не может оставаться у власти». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что не главе Белого дома решать, кто будет находиться у власти в России.

