Блинкен: У США нет стратегии смены власти в России
Соединенные Штаты Америки (США) не имеют стратегии, которая была бы направлена на смену власти в России. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен по результатам переговоров с главой МИД Израиля Яиром Лапидом в воскресенье, 27 марта.
«Как вы неоднократно слышали от нас, мы не имеем стратегии смены режима в России или где бы то ни было еще», - цитирует американского госсекретаря агентство Reuters.
Ранее президент США Джо Байден в ходе визита в Варшаве заявил, что российский лидер Владимир Путин «не может оставаться у власти». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что не главе Белого дома решать, кто будет находиться у власти в России.
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