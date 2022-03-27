Трамп: Байден убил американскую мечту
Экс-глава США Дональд Трамп на митинге сторонников в городе Коммерс сообщил, что нынешняя администрация президента виновата в ситуации вокруг Украины.
Также политик обвинил Джо Байдена в высокой инфляции и росте цен на автомобильное топливо. По словам Трампа, действующий глава Белого дома убил «американскую мечту».
«Можете взять пять худших президентов американской истории, посадить вместе, и они не причинят такого вреда, как Джо Байден всего за 15 месяцев», сказал бывший глава государства.
По словам Трампа, ситуация вокруг Украины бы не развивалась нынешним образом, если бы США возглавлял он, а не Байден, которого он назвал «сонный сукин сын».
Ранее экс-президент сообщил, что считает, что кризис на Украине может превратиться в глобальный конфликт. По словам Трампа, существует угроза развития третьей мировой войны, поскольку в Вашингтоне некому поговорить с властями России — в частности, с президентом страны Владимиром Путиным.
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