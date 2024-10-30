Блинкен: США ввели санкции против почти 400 лиц за содействие РФ в СВО

Он пояснил, что объявленные 30 октября рестрикции направлены на борьбу с обходом антироссийских санкций при помощи третьих стран и поставками в Россию товаров двойного назначения.

По его словам, также ограничения введены против высокопоставленных должностных лиц Минобороны РФ, оборонных компаний и тех, кто содействует «развитию промышленности и экспорта России».

«Мы продолжим использовать все доступные инструменты, чтобы разрушить связи, поддерживающие российский ВПК, где бы они ни находились», - указал глава Госдепа.

Ранее Миниторг США объявил о вводе экспортных ограничения в отношении более чем 40 компаний из России, Турции, Китая, Индии, Малайзии и Сингапура, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

