Блинкен: США сделают все для экспорта зерна из России

По его словам, американские санкции якобы с первого дня не касались продовольственных продуктов из России.

Глава госдепа также отметил, что Соединенные Штаты делали определенные шаги для того, чтобы решить проблемы с доставкой и страхованием во время действия зерновой сделки. В частности, Блинкен рассказал, что представители США даже писали письма в банки для обеспечения процесса транзакций.

Ранее Энтони Блинкен заявил, что США надеются на продление зерновой сделки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

