Блинкен: США сделают все для экспорта зерна из России
Вашингтон сделает всё возможное для экспорта зерна, в том числе и из России, если Москва решит вернуться в зерновую сделку. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, который транслировался на сайте Госдепа США.
По его словам, американские санкции якобы с первого дня не касались продовольственных продуктов из России.
Глава госдепа также отметил, что Соединенные Штаты делали определенные шаги для того, чтобы решить проблемы с доставкой и страхованием во время действия зерновой сделки. В частности, Блинкен рассказал, что представители США даже писали письма в банки для обеспечения процесса транзакций.
Ранее Энтони Блинкен заявил, что США надеются на продление зерновой сделки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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