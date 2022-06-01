Блинкен: США против военной операции Турции на севере Сирии
Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил в среду, что США не поддерживают проведение Турцией военной операции на территории Сирии, сообщают РИА Новости.
По его словам, Вашингтон выступает против любой эскалации в этом регионе, так как такие действия со стороны Анкары могут подорвать стабильность, и позволят боевикам и террористам, загнанным в угол, распространится по всему миру.
«США опасаются, что любая наступательная операция подорвет региональную стабильность и даст злоумышленникам возможность использовать нестабильность в собственных интересах», - подчеркнул Блинкен.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция проведет новую антитеррористическую операцию в Сирии.
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